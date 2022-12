Statistik : Mehr als die Hälfte der NRW-Unternehmen haben „schnelles Internet“

Und wie schnell surfen Sie so? Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Die Statistiker vom Landesamt sehen eine positive Entwicklung. Nur der Fachkräftemangel macht den Firmen Probleme.

Mehr als die Hälfte der NRW-Unternehmen haben laut einer jährlichen Erhebung des Statistischen Landesamtes IT NRW „schnelles Internet“ mit festen Verbindungen von 100 Mbit Bandbreite pro Sekunde oder mehr. Der Anteil sei zum Januar 2022 binnen eines Jahres von 41,8 auf 55,5 gestiegen, teilte IT NRW am Montag mit.