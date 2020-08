Kita-Qualität kaum verbessert : „Mehr als Aufbewahren oft nicht drin“

Gütersloh/Düsseldorf Wenig Erzieherinnen, große Gruppen: In vielen NRW-Kitas hat sich trotz Platzausbaus bei der Personalausstattung wenig getan. Experten glauben, dass so der Bildungsauftrag auf der Strecke bleibt. Der Familienminister dagegen sieht sich auf Kurs bei der Kita-Qualität.

Zu große Gruppen, weiterhin schlechte Personalschlüssel: Eine Mehrheit der kleinen Kinder in Nordrhein-Westfalen besucht eine Kita, in der die Bedingungen Experten zufolge nicht kindgerecht sind. Das ist die Schlussfolgerung der Bertelsmann-Stiftung aus Daten, die sie am Dienstag mit dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ vorgelegt hat. Seit zwölf Jahren wertet die Stiftung darin statistische Daten zu Gradmessern der Kita-Qualität aus – und die verbessert sich allenfalls im „Schneckentempo“, wie das Deutsche Kinderhilfswerk kritisierte.

Zum Stichtag der Erhebung in 2019 besuchten demnach 78 Prozent der Kinder in NRW eine Einrichtung mit zu wenig Fachpersonal. So kümmert sich rein rechnerisch in Kindergartengruppen eine Erzieherin um 8,6 Kinder – ein Kind weniger als noch sechs Jahre zuvor. In den Krippengruppen kommt eine Fachkraft auf 3,7 Kinder, eine minimale Verschlechterung (2013: 1:3,6). Die Experten empfehlen Personalschlüssel von 1:3 in Krippen und 1:7,5 bei den Älteren.