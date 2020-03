Weiterer Anstieg : Mehr als 7300 Corona-Infektionen in NRW

Mehr als 7300 Corona-Infektionen in NRW

In NRW sind mehr als 7300 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen. Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Düsseldorf Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Auch in der Städteregion Aachen gibt es neue Infektionen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntag (Stand 11 Uhr) gab es in NRW 7361 nachgewiesene Fälle.

Das ist im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Zuwachs von mehr als 600 im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der erfassten Todesfälle in NRW stieg um neun auf 32.

In der Städteregion Aachen gibt es am Sonntag 516 bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen, davon 246 in der Stadt Aachen.