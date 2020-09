Ryanair verlässt Düsseldorf : Mehr als 200 Jobs betroffen

Alle Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf ab dem 24. Oktober werden abgesagt (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Der Billigflieger Ryanair schließt seine Basis auf dem Flughafen Düsseldorf. Der Flugbetrieb sei nicht profitabel. Die Schuld gibt die Fluggesellschaft vor allem dem Airport.

Europas größter Billigflieger Ryanair zieht sich vom Düsseldorfer Flughafen zurück. Die Basis am größten NRW-Airport soll geschlossen werden, mehr als 200 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz, wie Ryanair am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte die irische Fluggesellschaft die aus ihrer Sicht zu hohen Gebühren am Düsseldorfer Flughafen. Ryanair fliegt nach Angaben des Airports bisher rund 20 Ziele an.

Nach dem Ende der Sommersaison am 24. Oktober werden den Angaben zufolge alle Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf gestrichen. Die auf dem Airport der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stationierten 7 Maschinen vom Typ Airbus A320 werden abgezogen. Von den Flugstreichungen betroffene Passagiere erhielten in den kommenden Tagen eine volle Rückerstattung, kündigte die Airline an.

Als Grund für die Entscheidung nannte Ryanair die Weigerung des Flughafens, seine „sehr hohen Gebühren“ zu senken. Zudem habe der Abfertiger Acciona eine sofortige Preiserhöhung um 30 Prozent gefordert. Auch die staatlichen Lufthansa-Subventionen machten es für Ryanair unmöglich, „in diesem Winter in Düsseldorf profitabel zu operieren und gleichzeitig die niedrigen Tarife anzubieten, die notwendig sind, um den Verkehr während der Covid-Krise wieder anzukurbeln“.

Ein Flughafensprecher betonte, Ryanair habe „drastische Nachlässe“ bei den Flughafenentgelten gefordert. „Diesem Wunsch konnten wir nicht nachkommen, da es sich nicht um frei verhandelbare Preise, sondern um behördlich festgesetzte Entgelte handelt“, die bei allen Airlines zur Anwendung kämen. Das Vorgehen bei den Entgelten sei „transparent und fair“. Hinzu komme, dass der Flughafen selbst stark mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen habe. Um die akuten finanziellen Auswirkungen der Krise abzufedern, würden die „uns gebotenen Möglichkeiten der Liquiditätssicherung“ ausgeschöpft.

Die Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf werden von der Tochtergesellschaft Laudamotion durchgeführt. Laudamotion hatte bereits zuvor seine Basis in Stuttgart geschlossen. Damit werde das Tochterunternehmen den Betrieb in Deutschland vom 24. Oktober an endgültig einstellen. Ryanair werde versuchen, für die Düsseldorfer Flugzeuge eine neue Basis zu finden.

(dpa)