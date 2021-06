Frist läuft bis Ende Juni : Mehr als 1680 Gifttiere in NRW gemeldet

Das neue Gifttiergesetz ist in NRW mit Jahresbeginn in Kraft getreten (Symbolbild). Foto: dpa/Diego Azubel

Düren/Recklinghausen In Nordrhein-Westfalen werden derzeit mehr als 1680 Gifttiere gehalten – darunter Schlangen, Spinnen und Skorpione.

Das neue Gifttiergesetz ist in NRW mit Jahresbeginn in Kraft getreten. Es verbietet den Kauf bestimmter gefährlicher Schlangen, Spinnen oder Skorpione. Wer bereits solche Tiere hält, muss strenge Vorgaben erfüllen. Unter anderem müssen Halter alle giftigen Tiere den Behörden melden, ein Führungszeugnis vorlegen und ab Mitte 2021 auch eine Haftpflichtversicherung vorweisen. In der Vergangenheit hatte es mehrere teure Such- und Bergungsaktionen in NRW gegeben.