LKA berichtet : Mehr als 1300 Langzeitvermisste in NRW

Mehr als 1300 Langzeitvermisste in NRW

Allein im Jahr 2021 wurden in NRW 30.375 Menschen mindestens 4 Stunden als vermisst gemeldet. Von ihnen klärte sich in mittlerweile 30.228 Fällen der Aufenthalt. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen werden jedes Jahr mehr als 30.000 Menschen als vermisst gemeldet. Zwei Drittel von ihnen tauchen innerhalb von drei Tagen wieder auf. Aber einige bleiben verschwunden.

In Nordrhein-Westfalen wurden Anfang Dezember 1327 Menschen länger als sechs Wochen vermisst. Sie galten damit als Langzeitvermisste, wie das Landeskriminalamt (LKA) NRW in Düsseldorf auf dpa-Anfrage erläuterte. Von den Langzeitvermissten waren 67 Prozent Jungen oder Männer und 33 Prozent Mädchen oder Frauen. Der Anteil der Minderjährigen bei den Langzeitvermissten lag bei 45 Prozent.

Unter den Langzeitvermissten sind rund 1000 Menschen, die schon deutlich länger als sechs Wochen vermisst werden - zum Teil schon seit Beginn der statistischen Erfassung in den 1960er Jahren. „Das können Menschen sein, die im Ausland ein neues Leben angefangen haben und vielleicht inzwischen dort auch gestorben sind“, sagte ein LKA-Sprecher.

Insgesamt verschwinden binnen eines Jahres in Nordrhein-Westfalen aber viel mehr Menschen. So wurden in diesem Jahr bis 1. Dezember bereits 30.450 Menschen als vermisst gemeldet. Im gleichen Zeitraum wurden 29.822 Fahndungen nach vermissten Personen wieder gelöscht.