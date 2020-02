Verband : Mehr als 1000 Ärzte aus NRW nehmen an Warnstreik teil

Köln/Bonn Mehr als 1000 Ärzte der Unikliniken in Nordrhein-Westfalen sind nach Verbandsangaben am Dienstag dem Aufruf zum bundesweiten Warnstreik gefolgt.

Mit Bussen reisten die Teilnehmenden schon am Morgen zur zentralen Kundgebung in Hannover. Man rechne im Laufe des Tages noch mit weiteren Ankommenden, sagte ein Sprecher des Marburger Bundes am Mittag. Die Ärztevertretung hatte rund 6000 Mediziner der Unikliniken Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster und der Uniklinik RWTH Aachen zum Warnstreik aufgerufen. In den Kliniken hält unterdessen eine reduzierte Besetzung den Betrieb am Laufen.