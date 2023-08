Kompetenzzentren : Maßgeschneiderte Hilfe für Menschen mit Conterganschädigung

Aachen Die einstigen „Contergan-Kinder“ sind mittlerweile über 60 Jahre alt. Die Betroffenen mit oft verkürzten Armen oder Beinen benötigen eine maßgeschneiderte Unterstützung. Dafür gibt es spezielle medizinische Kompetenzzentren – eines davon in Aachen.

Die Stiftung hat den gesetzlichen Auftrag, für die von dem Arzneimittelskandal Betroffenen Leistungen zu erbringen. Die Zentren, davon sind vier in NRW, werden in diesem Jahr mit bis zu 3,5 Millionen Euro unterstützt.

Die medizinische Versorgung sei nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse ausgelegt, erklärte die Uniklinik Aachen. Es fehle oftmals an Erfahrungswerten und an einer bedarfsgerechten Ausstattung. Seit Juli 2022 ist an der Uni-Klinik eines der Kompetenzzentren eingerichtet. Ein Schwerpunkt ist die Orthopädie. Am Freitag besucht der Vorstand der Conterganstiftung das Projekt.