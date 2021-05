Kostenpflichtiger Inhalt: 132 Festnahmen : Massentreffen in Brüsseler Park eskaliert erneut

„La Boum 2“: Polizisten und Demonstranten stoßen im Brüsseler Stadtpark Bois de la Cambre zusammen. Foto: dpa/Nicolas Maeterlinck

Brüssel Einen Monat ist es her, dass eine verbotene Riesenparty in Brüssel aus dem Ruder lief. Nun kamen erneut trotz behördlichen Verbots Hunderte Menschen in den Stadtpark Bois de la Cambre. Friedlich blieb es nicht.