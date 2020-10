Ministerium : Martinszüge in NRW unter Corona-Bedingungen erlaubt

Martinszüge in NRW unter Corona-Bedingungen erlaubt

Martinsumzüge dürfen auch in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen trotz steigender Corona-Infektionszahlen durch die Straßen ziehen (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Martinsumzüge? Ja, aber... Damit Kinder und Eltern trotz Corona-Pandemie mit ihrer Laterne gehen können, müssen viele Voraussetzungen beachtet werden.

Martinsumzüge dürfen auch in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen trotz steigender Coronavirus-Infektionszahlen durch die Straßen ziehen. Allerdings gelten Personenbeschränkungen und Abstandsgebote. Das stellte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur klar.