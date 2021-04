Lebensgefährliche Idee : Mann will auf Trittbrett von IC mitfahren

Mann will auf Trittbrett von IC mitfahren

Köln Weil ein junger Mann am Kölnerhauptbahnhof den Einstieg in einen Zug verpasst hat, kommt er auf eine lebengefährliche Idee. Eine Notbremsung rettet ihm wohl das Leben.

Der 30-Jährige hatte versucht, auf dem Trittbrett eines Intercity-Zuges in Richtung Frankfurt zu reisen. Eine Mitarbeiterin der Bahn habe den außen am Zug klammernden Mann bemerkt und eine Notbremsung eingeleitet, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag.