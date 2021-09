Tötungsdelikt in Hückelhoven : Mann tötet Nachbar im Treppenhaus

Am späten Sonntagabend stirbt ein Mann bei einer Messerstecherei im Treppenhaus seinen Wohnhauses. Ein zweiter Mann wird verletzt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Exklusiv Hückelhoven/Aachen Am Sonntagabend tötet ein Mann in Hückelhoven-Ratheim seinen Nachbarn und verletzt einen 57-Jährigen. Nun kommen weitere Details ans Licht. Was wir wissen – und was nicht.