Nachbarn rufen Feuerwehr : Mann stirbt bei Brand in Jülich

In Jülich-Stetternich ist bei einem Hausbrand ein Mann ums Leben gekommen. Foto: Roeger

Jülich Am Sonntagmorgen hat in Jülich ein Haus lichterloh in Flammen gestanden. Die Nachbarn rufen die Feuerwehr. Die macht eine furchtbare Entdeckung.