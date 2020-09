Mordversuch? : Mann fährt nach Verfolgungsjagd Widersacher an

Mann fährt nach Verfolgungsjagd Widersacher an

In Mönchengladbach kam es am Freitagabend zu einer Verfolgungsjagd, dabei soll ein Autofahrer versucht haben einen Widersacher zu überfahren (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Mönchengladbach Nach einer Verfolgungsjagd durch Mönchengladbach soll einer der Autofahrer versucht haben, einen Widersacher zu überfahren und so zu töten.

Zwischenzeitlich hatte die Polizei wegen des Rennens sogar Großalarm ausgelöst, weil sie eine Amokfahrt mitten in der Stadt nicht ausschließen konnte. Bei der Verfolgungsfahrt wurde auch ein unbeteiligter Radfahrer verletzt, sechs geparkte Autos wurden beschädigt.

Zwei Fahrzeuge hätten sich am späten Donnerstagabend verfolgt und dabei immer wieder gerammt, teilte die Polizei am Freitag mit. Eines der beiden Autos blieb schließlich stehen und zwei Insassen seien ausgestiegen. In diesem Moment sei der Fahrer des anderen Autos auf den aussteigenden 27-Jährigen zugefahren, habe ihn erfasst. Die Polizei fand ihn wenig später schwer verletzt - von allen anderen Beteiligten fehlte jede Spur. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Man gehe davon aus, dass die Widersacher sich kannten. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen versuchten Mordes.