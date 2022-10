Sorge um Pflegeheime : „Man ist froh, wenn man nur zu Besuch ist“

Manfred Borutta vor seiner Plattensammlung: Der Pflegewissenschaftler kritisiert die Lebensbedingungen von Menschen in stationären Einrichtungen. Foto: MHA/Harald Krömer

Interview Aachen Manfred Borutta hat als Altenpfleger angefangen und ist heute Professor für Gerontologie in Aachen. Er kennt die Bedingungen der Praxis und kritisiert unsere Pflegepolitik scharf.

Zu Beginn der 80er Jahre war der Beruf des Altenpflegers und der Altenpflegerin angesagt. Damals gab es viel weniger freie Ausbildungsplätze als Nachfrage und die Auszubildenden zahlten für die Pflegeschule. Diese Zeit hat Manfred Borutta miterlebt, er hat erst Tischler gelernt und ist dann in die Altenpflege gewechselt.

Heute, knapp 40 Jahre später, ist der gebürtige Stolberger, der lange für die Grünen im Stadtrat saß, Professor für Gerontologie in der Sozialen Arbeit und der Pflege an der Katholischen Hochschule (Katho) und bildet selbst Menschen in Pflegeberufen aus. Mit Andrea Zuleger sprach der Pflegewissenschaftler über seinen Traum einer würdevollen Pflege, die aktuelle Situation und über sein eigenes Altwerden.

Herr Borutta, wenn Sie jemanden im Altenheim besuchen, hoffen Sie dann insgeheim, dass Sie nie in die Situation kommen, selbst dort stationär zu wohnen?

Manfred Borutta: Ja, genau so ist es. Man ist froh, wenn man nur zu Besuch ist.

Wenn es doch vielen Menschen so geht, wa­rum sind diese Heime dann nicht anders?

Borutta: Das hat mit den Weichen zu tun, die wir gestellt haben. Und mit unserer Einstellung zum Alter. Wir haben da leider Fehlentwicklungen zementiert, nämlich zu sehr auf die stationäre Pflege gesetzt, anstatt andere Wohnformen zu fördern und auszubauen. Integrative Wohnprojekte zum Beispiel. Die machen gerade mal zwei Prozent aus.

Sie sind heute 62 Jahre alt, haben Ende der 70er eine Tischlerausbildung absolviert, dann Zivildienst in einem Altenheim geleistet und danach in diesen Beruf gewechselt. Wie war das damals? Was hat Sie bewogen, diesen Schritt zu tun?

Borutta: Ich bin über den Zivildienst in die Pflege gekommen. Das hat mich total fasziniert. Es hat mich mit Sinn erfüllt. 1983 habe ich die Umschulung zum Altenpfleger gemacht, obwohl man damals die Pflegeschule mit 300 Mark im Monat selbst bezahlen musste und ich gerade Vater geworden war. Es gab damals nur eine Pflegeschule im Lourdesheim in Aachen, das war die erste überhaupt in NRW, die 1969 aufgemacht hat. Aber ich wollte das unbedingt, obwohl es ganz schön hart war. Von morgens 6 bis 13 Uhr im Praxiseinsatz, von 14 bis 18 Uhr Unterricht. Trotzdem gab es 500 Bewerber für 25 Plätze.

Unvorstellbar aus heutiger Sicht, dass es so viele Bewerber und Bewerberinnen gab! Was genau hat Sie an diesem Beruf fasziniert?

Borutta: Ich habe damals beim Aachener Sozialdienst Katholischer Männer gearbeitet. Heilig Geist war eine Einrichtung, in der vor allem alte, gerontopsychiatrisch veränderte Männer wohnten, darunter viele Langzeitalkoholiker. Viele Menschen, die in anderen Heimen als untragbar galten, kamen hierher.

Nach einem großen Spaß hört sich das erstmal nicht an. Was war das Erfüllende daran?

Borutta: Immer noch habe ich ein Bild im Kopf, wie einer der Bewohner in langer weißer Unterhose und mit Pantoffeln, sein Leergut in der Hand, auf der Heinrichsallee in Aachen zum Kiosk geht. Zurück kommt er mit einer vollen Flasche. Zwischen dem Heim und dem Kiosk lag der Blumenladen, da guckte sich der Mann in Unterhose die Auslagen an. Und wenn er einen guten Tag hatte, dann pinkelte er nicht rein. Das ist ein Extrembeispiel, aber für den Eigensinn dieser Menschen habe ich etwas übrig. (lacht)

Sie hatten also einen echten Draht zu den alten Männern, die Sie betreuten?

Borutta: Ja, auch die Fähigkeit in den Aachener Dialekt zu wechseln, hat mir oft geholfen. Dazu kam, dass wir in Heilig Geist ein wirklich tolles Team mit 80 Prozent Fachkraftquote hatten. Das finden Sie heute eher selten!

Was war unbefriedigend in dem Beruf?

Borutta: Es gibt Einrichtungen, da sind laut Studien 60 Prozent der Bewohner fixiert. Das transportiert eine bestimmte Haltung zu alten Menschen. Und wir führten bereits früher häufiger Auseinandersetzungen mit Ärzten zur Gabe von Neuroleptika (Medikamente mit antipsychotischer Wirkung, Anmerkung der Redaktion). Wir haben dann die Ärzte oft gefragt: „Warum geben Sie Neuroleptika bei Demenz? Sie nehmen doch auch kein Abführmittel, wenn Sie Husten haben?“

Sie haben sich dann aus der Pflegepraxis verabschiedet, waren zu jener Zeit noch politisch für die Grünen als Ratsmitglied in Stolberg und als Sozialausschussvorsitzender im Aachener Kreistag aktiv. Mit 40 Jahren haben Sie dann studiert und später promoviert. Seit 2014 sind Sie Professor für Gerontologie an der katho in Aachen. Wa­rum das alles?

Borutta: Als ich anfing, hatte ich die Idee, wenn ich selbst hilfebedürftig werde, dass es dann etwas geben muss, wo ich mir selbst vorstellen könnte zu leben. Ich bin jetzt 40 Jahre in dem Bereich unterwegs und muss leider feststellen: Es hat sich eher verschlimmert. Wir sind da auf einem Weg, den ich nicht gutheiße. Natürlich gibt es eine Reihe von guten Pflegemöglichkeiten in der Region: beispielsweise der SKM, St. Gereon in Hückelhoven, in Kalterherberg gibt es eine gute, kleine Einrichtung. Aber das sind Inseln. Ansonsten grenzt manches, was wir hier pflegebedürftigen Menschen, aber auch Pflegekräften zumuten an ein Verbrechen!

In einer Studie, die vor kurzem die Deutsche Stiftung Patientenschutz herausgegeben hat, hat ein Drittel der Befragten angegeben, lieber Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen zu wollen, als ins Heim zu ziehen. Wie ist dieses Ergebnis bei Ihnen angekommen?

Borutta: Das Ergebnis sehe ich kritisch. Ich würde es nicht Studie nennen, es war eine Telefonbefragung mit 1700 Teilnehmern. Ich unterrichte unter anderem angewandte Praxisforschung. Wenn ein Student im zweiten Semester eine solche Befragung gemacht hätte, würde er durchfallen.

Was kritisieren Sie genau?

Borutta: Die Befragung macht zum Beispiel nicht deutlich, wie viele einer Altersgruppe geantwortet haben. Auch Minderjährige haben teilgenommen. Und natürlich bewertet ein junger Erwachsener das Alter und seine Einschränkungen anders als ein 70-Jähriger. Aber dennoch ist das Ergebnis alarmierend.

Was passiert in den guten Heimen, die Sie genannt haben?

Borutta: Sie sind individueller, es ist lebendiger, es sind keine Verwahranstalten. Das geht damit los, dass die Bewohner selbst kochen können wie in St. Gereon, wo es keinen Caterer gibt. Nebenan ist ein kleiner Bauernhof, und es passiert auch schon mal, dass einzelne Hühner durch den Flur laufen. In Kalterherberg spazieren die Bewohner durch den Ort und jeder kennt sie. Und wenn ein paar von ihnen im Café vergessen zu bezahlen, weil sie dement sind, dann wird das geregelt.

Was bedeutet das aufs Ganze gesehen? Wir haben ja ein paar Pflegereformen hinter uns, die Verkleinerung der Einrichtungen zum Beispiel wurde 2007 beschlossen. Hat das nichts gebracht?

Zur Person Tischler, Altenpfleger, Professor Manfred Borutta (62) wurde in Stolberg geboren, lebte länger in Roetgen, jetzt in Aachen-Brand. Er hat drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Mit 17 machte er eine Ausbildung zum Tischler, mit 20 Zivildienst im Altenheim. Mitte der 80er Jahre folgt die Ausbildung zum Altenpfleger, arbeitete dann bis 1992 im Altenheim Heilig Geist Aachen. Nebenberuflich studierte er von 2000 – 2004 Pflegemanagement an der katho NRW, Abteilung Aachen. Studium der Pflegewissenschaft an der Vinzenz Pallotti University Vallendar. (2006 -2008), Promotion 2012 zum Thema „Wissensgenererierung und Wissenszumutungen in der Pflege“. Seit 2014: Professor für Gerontologie und Organisationsmanagement im Gesundheitswesen an der katho NRW, Abteilung Aachen.

Borutta: Die Großen, die bereits gebaut waren, sind alle noch da. Und sie sind in vielen Fällen privatisiert. Natürlich gibt es auch gut geführte private Heime. Aber ich kritisiere die großen Tanker, in denen teilweise wie beispielsweise in Roetgen katastrophale Zustände herrschten. Das sind renditeorientierte Unternehmen. Bis zum 31. August erhielten über 40 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland keine tarifliche Vergütung. Und dies betraf vorrangig die privat betriebenen Heime. Seit dem 1. September müssen sie gesetzlich verpflichtend. Endlich!

Ist es moralisch einwandfrei, mit der Pflege alter Menschen Rendite zu erwirtschaften?

Borutta: Nein! In Dänemark sind Altenheime seit 25 Jahren verboten. Im Juni hat Karl Lauterbach im Gespräch mit dem Ärzteblatt zugegeben, dass es ein Riesenfehler war, die Einrichtungen zu privatisieren. Aber er sehe im Moment keine Möglichkeit, das zu ändern. Man könne die privaten Träger nicht enteignen. Meistens wissen wir gar nicht, wer da Gewinne macht, weil die Träger schnell wechseln. Dieses Fazit ist ein Offenbarungseid: Wir wissen das alles, aber wir tun nichts. Es sind am Ende unsere Sozialversicherungsbeiträge, mit denen Riesenkonzerne wie Alloheim in und mit der stationären Pflege erhebliche Renditen erwirtschaften.

Was sind Alternativen?

Borutta: Wir brauchen Diversifizierung. Wir müssen weg von den stationären Einrichtungen. Wir brauchen Demenzdörfer, den Ausbau der ambulanten Pflege, Tageseinrichtungen, Wohngemeinschaften, kommunal getragene Quartiershäuser. Kindergärten obliegen auch den Kommunen. Es gibt Gemeinden, die sich schlaumachen wie Roetgen, wo sich Politik und Bürgerschaft überlegen, Alter und Pflege wohnortnah zu gestalten, ohne auf Altenheime zu setzen.

Wird das teurer werden?

Borutta: Ja! Etwa 20 Prozent kostet es mehr, weil kleine Wohneinheiten personalintensiver sind. Dafür hat man weniger Personalfluktuation. Bezahlen könnte man es, indem man die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung verändert. Es ist nicht gerecht, dass ich als Höherverdiener in der Relation weniger Sozialversicherungsbeiträge zahle als jemand, der wenig verdient.

Wenn wir auf die Situation der Pflegenden schauen: Könnten Sie dort noch arbeiten?