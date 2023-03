Scharfe Kritik an Landesgesundheitsminister : Magere Gehälter für Medizinstudierende

Medizinstudierende im Praktischen Jahr bekommen am Aachener Uniklinikum nur 160 € im Monat. Ein Vergleich. Foto: dpa-tmn/Waltraud Grubitzsch

Düsseldorf Angehende Ärztinnen und Ärzte in NRW müssen in der letzten Phase ihres Studiums ein Praktisches Jahr absolvieren. Daten des Landes zeigen nun, wie schlecht sie an den Unikliniken entlohnt werden. Das löst massive Kritik aus.