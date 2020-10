Hunderte Kilo Kokain : Mafia-Mammutprozess in Düsseldorf beginnt

Restaurants und Eiscafés – wie dieses in Duisburg – sollen als logistische Stützpunkte fungiert haben, so die Anklage. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Düsseldorf Es ist der Beginn eines Mafia-Mammutprozesses: 14 Männer sollen für die 'Ndrangheta mit Drogen gehandelt haben. Aus Sicherheitsgründen findet das Verfahren in Düsseldorf statt.

Drogen aus Südamerika, die kalabrische Mafia und eine riesige Menge an Ermittlungsakten: Im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf beginnt am Montag ein komplexer Mammutprozess.

Die 'Ndrangheta hat in Deutschland ein festes Standbein, wobei sie besonders auch in NRW aktiv ist. Clans der Organisation waren etwa für die Mafia-Morde von Duisburg verantwortlich, bei denen 2007 sechs Menschen vor einer Pizzeria erschossen wurden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Rauschgifthandel in 16 der jetzt angeklagten Fälle durch ‘Ndrangheta-Mitglieder finanziert und organisiert wurde. Dabei sei es in Einzelfällen um Mengen von einem bis zu 220 Kilogramm gegangen. Der Ankaufspreis habe bei bis zu 36.000 Euro pro Kilo Kokain gelegen. Eingekauft wurde laut Staatsanwaltschaft in Südamerika, der Vertrieb erfolgte in Europa. Restaurants und Eiscafés sollen als logistische Stützpunkte fungiert haben, so die Anklage.