Pilotenstreiks : Lufthansa sagt Dutzende Flüge in Düsseldorf und Köln/Bonn ab

Lufthansa sagt Dutzende Flüge in Düsseldorf und Köln/Bonn ab

Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf/Köln Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn werden am Freitag wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa eine ganze Reihen von Flügen ausfallen.

Bereits Donnerstagnachmittag sagte die Fluggesellschaft 28 der insgesamt 36 für Freitag geplanten Starts und Landungen in Düsseldorf ab, wie die Homepage des Flughafens zeigte. Die Lufthansa fliegt von Düsseldorf aus nach Frankfurt und München.

Am Flughafen Köln/Bonn strich die Fluggesellschaft demnach drei von fünf geplanten Starts und Landungen. Von Köln/Bonn aus steuert die Lufthansa lediglich München an.

Der Hintergrund: Der Luftfahrtriese streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. An den Drehkreuzen München und Frankfurt fallen deshalb rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.