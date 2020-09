Es bleibt sonnig : Luft aus Skandinavien sorgt für Abkühlung in NRW

Offenbach/Aachen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen sonnig und trocken – aber auch kühler als bisher. Ein Hochdruckgebiet bringt Luft aus Skandinavien ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Für den Donnerstag hatte der DWD von der Eifel übers Rheinland bis ins Sauerland bewölktes, aber trockenes Wetter vorhergesagt. Die Höchstwerte sollten zwischen 18 und 25 Grad liegen. In Simmerath werden 19 Grad, in Vossenack, Schmidt und Roetgen 20 Grad erreicht. Nideggen und Hürtgenwald, sowie Eupen kommen auf 21 Grad. In Heimbach und Aachen sind es 22 Grad, in Jülich, Düren und Heinsberg 23 Grad. Maximal 24 Grad stehen in Köln, Swisttal und in Rheinbach zu Verfügung. In der Nacht zum Freitag wurden nur noch Werte zwischen 9 bis 5 erwartet, in Hochlagen bis 3 Grad.