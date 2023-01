Konflikt um Lützerath : Erst die Ruhe, dann der Sturm: Ein Tag und eine Nacht am Klima-Brennpunkt

Special Erkelenz Am Dienstag gibt es einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen folgen könnte. Über Stimmen und Stimmung – ein Tag und eine Nacht an einem Brennpunkt im Kampf ums Klima.

Um 8.15 Uhr am Dienstagmorgen will Sascha ihr Baumhaus präsentieren. „Wir treffen uns unter der großen Linde“, sagt sie am Vorabend. Doch aus dem Rendezvous wird nichts. Denn zu der verabredeten Zeit herrscht Ausnahmezustand. „Mittlerer Alarm“, dröhnt es aus einem Megafon im Dorf. Immer wieder: „Mittlerer Alarm.“ Zunächst ist die Verwirrung unter den Bewohnenden groß. Das ändert sich schnell. „Räumung an der Robert-Habeck-Stiftung“, melden Stimmen in den zahlreichen Walkie-Talkies, die hier verkehren.

Die „Robert-Habeck-Stiftung“ ist eine Ortsmarke in Lützerath, dem Dorf bei Erkelenz, das für die Gewinnung von Braunkohle verschwinden soll. Sie gibt es erst, seit Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Lützerath leben, genauso wie „Checkpoint Charlie“ und „Südstern“: Fantasienamen, ersponnen von überwiegend jungen Menschen.

Die Realität: Die Polizei rückt am Dienstagmorgen mit schwerem Gerät an. Sie will das Zufahrtsgelände zum Protestdorf von Barrikaden und Türmen, in denen sich Aktivistinnen und Aktivisten einhängen, den sogenannten Tripods und Monopods, befreien. Es geht dabei unter anderem um die „Green Peace“-Mahnwache, deren Genehmigung abgelaufen ist. Eine Räumung des Ortes selbst sei an diesem Tag nicht geplant, beteuert die Polizei in mehreren Durchsagen.

Seit diesem Dienstag gilt eine Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg. Diese beinhaltet unter anderem ein Betretungsverbot für Lützerath. Die Polizei hat den Auftrag, dieses Recht durchzusetzen. Weil der Landrat des Kreises, Stephan Pusch, gemeinsam mit dem Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach am Dienstagabend die Bürgerinnen und Bürger im Erkelenzer Berufskolleg über den gewaltigen Einsatz informieren wollen, wird mit der Räumung des Protestcamps und der damit erwarteten Eskalation in Lützerath erst ab Mittwochmorgen gerechnet.

Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten folgen dem Alarmruf am Dienstagmorgen. Sie sind entschlossen, die „Robert-Habeck-Stiftung“ zu verteidigen. Dazu bilden sie Menschenketten und Sitzblockaden. „Haut ab“, rufen sie den unzähligen Polizistinnen und Polizisten, von denen sie eingekesselt werden, entgegen. „Wir gehen davon aus, dass die Polizei die Situation eskalieren lassen wird, darauf stellen wir uns ein“, sagt Sascha, die eigentlich ihr Baumhaus zeigen wollte, um kurz vor neun Uhr.

Kurz darauf eskaliert die Situation tatsächlich. Immer wieder versuchen die Einsatzkräfte, durch die Menschenketten zu brechen. Die Aktivistinnen und Aktivisten stemmen sich dagegen. Es kommt zu heftigen Rangeleien. Zuvor hat die Polizei ihre folgenden Schritte mehrfach angekündigt. „Die Polizei fordert Sie auf, Ihre Barrikaden und Blockaden aufzugeben und den Bereich zu verlassen. Anderenfalls ist die Polizei gezwungen, die Blockaden mittels Zwangs zu räumen“, heißt es in den sich regelmäßig wiederholenden Durchsagen. Es sind Pro-forma-Durchsagen. Damit, dass die Aktivistinnen und Aktivisten folgen, rechnet niemand.

Von „Polizei“ spricht aufseiten der Aktivistinnen und Aktivisten fast niemand. Nur die Pressesprecherinnen und -sprecher tun das, und zwar vor allem dann, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Das ist auch im Gespräch mit Sascha so gewesen. Die Aktivistinnen und Aktivisten sagen meist „Cops“, manche auch „Bullen“. Wieso diese despektierliche Sprache? „Die Cops, die hier sind, wollen auch hier sein“, behauptet ein junger Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, am Montag. Er hält mit zwei etwa gleichaltrigen Kollegen unmittelbar vor der Abbruchkante Wache. Die drei sitzen auf Plastikstühlen an einem Fass, aus dem Feuer lodert. Hin und wieder halten sie eine Zigarette hinein, ein Feuerzeug haben sie nicht dabei. „Eigentlich müssten die Bullen uns vor der Gier von Konzernen wie RWE schützen, stattdessen schützen sie RWE“, sagt einer der beiden anderen.

Das Trio ist noch nicht lange in Lützerath. Sie sind gekommen, um den Ort zu verteidigen. So wie Hunderte weitere in diesen Tagen. Wie viele genau sich gegenwärtig in dem Dorf aufhalten, lässt sich schwer schätzen. Die Polizei spricht von 300, die Initiative „Lützerath lebt“ von rund 800 Menschen. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen.

Diejenigen, die vor wenigen Tagen teilweise aus ganz Europa angereist sind, campieren in Zelten – entweder in Lützerath selbst oder im benachbarten Keyenberg. Viele derer, die schon etwas länger vor Ort sind, haben sich in Hütten oder Baumhäusern eingerichtet. Die meisten davon stehen auf dem ehemaligen Grundstück von Eckardt Heukamp. Der Landwirt ist lange Zeit der letzte echte Lützerather. Er wehrt sich gegen seine Enteignung, zieht bis vor das Oberverwaltungsgericht in Münster, dort verliert er jedoch. Er fügt sich dem Urteil, im Herbst des vergangenen Jahres zieht er aus.

In und um Lützerath herum ist längst ein autonomes Gebiet entstanden, regiert von allen Aktivistinnen und Aktivisten, und doch von keinem. Die jungen Menschen haben „keinen Bock“ auf Autoritäten. Sie sind anarchistisch organisiert. Entscheidungen würden basisdemokratisch gefällt, erläutert „Lützerath lebt“-Sprecherin Sascha. Es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, denen sich jeder anschließen kann, der möchte. Sascha zum Beispiel ist Teil des großen Presseteams, das rund um die Uhr erreichbar ist. Daneben gibt es unter anderem auch die sogenannte Küfa, die Küche für alle, die für drei warme Mahlzeiten am Tag sorgt.

Lino hilft bei der „Awareness-AG“ mit. Die 24-Jährige ist am Sonntag aus Dresden angereist und hat sich gleich eine Aufgabe gesucht. Sie sitzt vor dem „Awareness-Haus“, eine entsprechend beschilderte Hütte mit einem Bett, in dem sich erschöpfte Aktivistinnen und Aktivisten erholen können, wie sie sagt. „Wer sich ausruhen oder einfach mal sprechen möchte, kann sich hier melden“, erläutert sie.

Die Studentin hat einen vergleichsweise entspannten Job. Andere gehören der sogenannten Shit-Brigade an. Diese Einheit kümmert sich um die Toiletten-Kabinen. Die Mitglieder sind gewiss hartgesotten. Fließend Wasser und Strom gibt es nur noch an wenigen Stellen in Lützerath. Mit Hilfe von Solarpanels etwa können die Menschen Smartphones und sonstige elektronischen Geräte laden. Kot und Urin verschwinden in keinen Abflüssen, sondern in unter WC-Schüsseln aufgestellten und mit Katzenstreu ausgelegten Eimern.

Am Montag hinterlassen die Aktivistinnen und Aktivisten noch einen lässigen Eindruck. Die Räumung steht kurz bevor, nervös scheinen sie dennoch nicht zu sein. Sie lenken sich ab, bauen unentwegt neue Barrikaden. Säge, Hammer und Bohrer übertönen am Tag, aber auch in der Nacht, wenn nur noch mit Stirnlampen gearbeitet werden kann, jede Stimme.