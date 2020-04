WHO wählt acht Flughäfen weltweit : Lüttich wird europäisches Drehkreuz für Corona-Material

WHO wählt acht Flughäfen weltweit

Lüttich Acht Flughäfen weltweit sind von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Drehkreuze für die Verteilung von Corona-Hilfsmaterial ausgewählt worden. Einer davon liegt in unserer Region: der Flughafen Lüttich.

Wie belgische Medien berichten, sollen jetzt pro Monat rund 100 Millionen Gesichtsmasken und Einweghandschuhe, 25 Millionen Schutzanzüge, Beatmungsgeräte und 2,5 Millionen Coronavirus -Tests über den Flughafen in den Staaten Europas verteilt werden. Das Material soll mit 30 Flugzeugen pro Woche angeliefert werden, also im Schnitt mit mehr als vier Maschinen pro Tag.

Lüttich wird das einzige Corona-Drehkreuz der WHO in Europa. Die anderen Verteilerflughäfen liegen in Südafrika, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Äthiopien, Ghana, Malaysia und Panama.