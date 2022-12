„Aachen/Eifel“ : Lottogewinn von 27 Millionen sucht noch einen Abnehmer in der Region

Ein Lottospieler aus unserer Region hat bei der Ziehung am Dienstag den Jackpot geknackt und mehr als 27 Millionen Euro gewonnen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Aachen Der Lottospieler aus dem Raum Aachen/Eifel, der am Mittwoch die 27 Millionen Euro gewonnen hat, hat sich noch nicht gemeldet. Dabei meint die Lottogesellschaft mit „Aachen/Eifel“ nicht das, was die meisten wohl denken.

Ob der Lottospieler oder die Lottospielerin aus unserer Region schon bemerkt hat, dass er oder sie am Mittwoch genau 27.063.036,30 Euro gewonnen hat? Bei WestLotto weiß das keiner. Nach Angaben des Sprechers Bodo Kemper hat sich bis Freitagnachmittag noch niemand wegen des Gewinns bei der Lottogesellschaft gemeldet.

Aber der oder die Glückliche wird es bald erfahren. „Wir sind dabei, Kontakt aufzunehmen“, sagt Kemper. Die Adresse des neuen Multimillionärs ist WestLotto bekannt. Er hatte seinen Tipp mit der Kundenkarte der Lottogesellschaft abgegeben. Üblicherweise erfährt die Öffentlichkeit den Kreis, in dem der Gewinner lebt. In diesem Fall ist das anders, erklärt Kemper auf Anfrage: „Ab einem Gewinn von 20 Millionen machen wir das nicht mehr.“

Angesichts der Höhe des Gewinns wolle man größtmögliche Anonymität herstellen. Deswegen, stellt der Sprecher klar, umfasse die genannte „Region Aachen/Eifel“ als Herkunftsort auch einen deutlich größeren Radius als nur die Städteregion Aachen. Mindestens die benachbarten Kreise Düren und Heinsberg seien damit ebenso gemeint.

Die 27 Millionen sind der höchste Lottogewinn in diesem Jahr in NRW – und der dritte geknackte „6 aus 49“-Jackpot in Folge, der nach NRW geht. Doch den letzten beiden Glückspilzen ist nur ein Bruchteil dieser Summe auf ihre Konto überwiesen worden. Am 2. November belief sich der Gewinn auf 2,7 Millionen Euro, am 29. Oktober auf 4,8 Millionen Euro.

Alle Gewinner werden im Anschluss in die WestLotto-Zentrale nach Münster gebeten. Zunächst wird überprüft, ob sie überhaupt gewinnberechtigt sind. Das ist bei dem aktuellen Gewinner nur ein formaler Akt. Da er eine Kundenkarte hat, muss er keinen Spielschein mehr als Beweis vorlegen.

Dann geht es laut Kemper um organisatorische Themen, die ganz schnell in eine Beratung übergingen, weil nach einem hohen Gewinn gewisse Verhaltensweisen ratsam seien. Nebenbei: Als „Hochgewinner“ gilt für die Lottogesellschaft jeder, der mehr als 100.000 Euro gewonnen hat.

„Die wichtigste Verhaltensregel lautet: Verschwiegenheit“, sagt Kemper. Gerade bei 27 Millionen Euro dürfte die Freude über das unverhoffte Glück riesig sein. Trotzdem sollte man sich gut überlegen, wem man davon erzählt, rät Kemper. Selbst innerhalb der Familie solle man darüber nachdenken, ob man wirklich jeden einweiht.

Schon die Wahl des Kontos, auf die das Geld überwiesen werden soll, will nach den Erfahrungen der Lottogesellschaft wohl überlegt sein: „In einer kleinen Stadt oder einem Stadtteil kennt man sich einfach“, sagt Kemper. Deswegen müsse jeder gut überlegen, ob das eigene Geldinstitut vor Ort die richtige Wahl ist, oder ob der ungewöhnliche Eingang einer achtstelligen Summe in der Bankfiliale nicht doch zum Stadtgespräch werden könnte.

Als zweiten Schritt rät Kemper dazu, darüber nachzudenken, was man mit seinem Leben nach solch einem Gewinn anfangen will. „Vielleicht ist es besser, sich auf einer Reise in Ruhe Gedanken darüber zu machen, wem man es erzählen und wie man sein künftiges Leben gestalten will“, sagt er.

Es sei jedenfalls nicht sinnvoll, überstürzt den Job hinzuschmeißen. Bei der Verwendung des Geldes zeige ihre Erfahrung, dass die meisten Gewinner sehr verantwortungsvoll mit den hohen Summen umgingen und durchaus darüber nachdenken, wie sie auch andere über Spenden oder Stiftungen an ihrem Glück teilhaben lassen könnten.

Und wer sich mit einem kleinen Teil des Gewinns etwa gönnt und das alte Auto durch ein neues Gefährt ersetzt, dürfe auch mal flunkern. Ganz Coole würden auf die erwartbare Frage am Vereinsabend „Hast Du im Lotto gewonnen?“ einfach mit Ja antworten und dann einen kleineren Betrag als Gewinn angeben. Oder man sagt einfach, man habe eine kleine Erbschaft gemacht. Wichtig sei, sich vor der ersten Anschaffung eine solche Legende zurechtzulegen.

Übrigens: Der Staat tastet den Lotterie-Gewinn – selbst bei 27 Millionen Euro – nicht an. Das Geld ist komplett steuerfrei. Was allerdings zu versteuern ist: Gewinne, Zinsen oder Renditen, die mit dem Geld erwirtschaftet werden. Der steuerfreie Pauschbetrag auf Kapitalerträge von 801 Euro ist bei solchen Summen selbst in der derzeitigen Niedrigst-Zinsphase schnell erreicht.

(cs)