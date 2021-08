Verlassen, vergessen, verrostet : „Lost Cars“ am Straßenrand und was aus ihnen wird

Bemoost, belaubt, ihres Nummernschilds beraubt: Offensichtlich aufgegeben, erwartet diese Großraumlimousine unter einem Baum im Norden Aachens ihr weiteres Schicksal. Foto: MHA/Marc Heckert

Region Der Lack ist matt, der Reifen platt. Nur das eingesteckte Kärtchen eines Gebrauchtwagenhändlers an der Fahrertür sieht neu aus. Aufgegebene Autos am Straßenrand lösen Neugier aus: Warum stehen sie da – und was passiert mit ihnen? Eine Spurensuche.