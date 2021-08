Zahlreiche Zugausfälle : Lokführerstreiks treffen auch Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Stillstehende Züge, genervte Pendler: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Mittwochmorgen auch Reisende in NRW getroffen. Nicht alle waren darauf vorbereitet.

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Mittwochmorgen auch in Nordrhein-Westfalen zu zahlreichen Zugausfällen geführt. Der Betrieb wurde im Nah- und Fernverkehr auf einen Notfahrplan umgestellt, wie ein Bahnsprecher mitteilte. 25 Prozent der Fahrten im Fernverkehr sollten aufrecht erhalten werden. Im Nahverkehr könne es jedoch auch kurzfristig zu Ausfällen im Notfahrplan kommen.

Obwohl der Schwerpunkt des Streiks eher im Osten Deutschlands liege, sei die Lage am Mittwochmorgen auch in Köln angespannt, teilte die Bahn mit. Reisende müssen sich der Bahn zufolge auch auf teils längere Verspätungen einstellen.

Trotz der Streiks blieb das große Chaos am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Morgen zunächst aus. Viele Pendler waren auf die Situation gut vorbereitet. „Ich bin extra zwei Stunden früher gefahren, mit einem anderen Anbieter“, sagte eine Pendlerin.

Andere hatten die Ankündigung der Gewerkschaft am Dienstag wohl nicht mitbekommen und wurden am Morgen überrascht. „Aber ich muss doch zur Arbeit“, beschwerte sich ein Mann vor der blauen Anzeigetafel, an der in Dauerschleife „Zug fällt aus!“ durchlief. „Ich muss sechs Stunden statt drei Stunden ins Büro fahren“, sagte eine Frau neben ihm. „Um nach Offenburg zu kommen, muss ich jetzt erst nach Frankreich fahren. Die deutschen Züge sind das reinste Chaos.“