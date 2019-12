Marode A1-Rheinbrücke : Lkw-Fahrer müssen Millionen Strafe zahlen

Köln/Leverkusen Seit drei Jahren dürfen Lastwagen nicht mehr über die Leverkusener Rheinbrücke fahren. Doch immer noch ignorieren täglich durchschnittlich 100 Fahrer das Verbot und riskieren Bußgelder. In Köln und Leverkusen klingeln die Stadtkassen.

Auch an der maroden A40-Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg sind Schranken installiert. Anders als an der Leverkusener Brücke gilt das Verbot hier aber nur für überladene Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen oder 11,5 Tonnen Achsgewicht. Meldet eine in die Fahrbahndecke installierte Wiegeanlage eine Überlastung, geht eine Schranke herunter und der Lkw wird abgeleitet. Das passiert nach Angaben von Straßen.NRW im Schnitt täglich 70 Mal. Mitarbeiter der Polizei und der Bundesanstalt für Güterverkehr wiegen das Fahrzeug dann erneut und ahnden Verstöße.