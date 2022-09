Straftaten von Klimaaktivisten : LKA rechnet mit mehr Attacken auf SUVs

In Großbritannien werden immer mehr Reifen von SUVs zerstochen, das LKA rechnet mit Nachahmern in Deutschland. (Symbolbild) Foto: dpa/Karla Cot

Düsseldorf In britischen Großstädten lassen Klimaaktivisten Luft aus den Reifen großer Luxusfahrzeuge und posten ihre Aktionen später in den sozialen Medien. Das LKA befürchtet, dass Nachahmer auch in NRW aktiv werden könnten. Elf Vorfälle gab es bereits, bei einem wurde der Reifen sogar zerstochen.