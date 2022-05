Landtagswahl 2022 : NRW wählt einen neuen Landtag

Am Sonntag wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Foto: dpa/Oliver Berg

Liveblog Aachen/Düren/Heinsberg Endspurt im NRW-Landtagswahlkampf: Am Sonntag sind rund 13,2 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Wir berichten am Wahltag live.