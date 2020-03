Liveblog : Coronavirus in NRW: Die aktuellen Entwicklungen

Diese vom Center for Disease Control and Prevention erstellte Illustration zeigt das Coronavirus 2019-nCoV. Foto: dpa/Center for Disease Control

Liveblog Aachen Die Schulen sind geschlossen und die Schüler lernen zu Hause. Was ist mit den Abi-Prüfungen? NRW will das bis Freitag entscheiden. Währenddessen steigt die Zahl der Infektionen auch am Mittwoch in NRW und den Nachbarländern weiter. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es in unserem Liveblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken