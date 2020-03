Warnung vor „Panikmache“ : Lit.Cologne trotzt dem Coronavirus

Köln Viele Großveranstaltungen sind schon gecancelt worden, doch die Lit.Cologne in Köln soll wie geplant durchgezogen werden. Alles andere wäre unverhältnismäßig, sagt der Festivalchef. Außerdem wäre eine Absage existenzgefährdend.

Das Literaturfestival Lit.Cologne soll trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie geplant am Dienstag starten. Die Lit.Cologne sei nicht mit Großveranstaltungen wie der Leipziger Buchmesse zu vergleichen, sagte der Festivalchef Rainer Osnowski der Deutschen Presse-Agentur. „Die Leipziger Buchmesse – um bei dem Beispiel zu bleiben – hat nach eigenen Angaben 300.000 Besucher, und die drängen sich an vier Tagen in den Messehallen. Unsere 100.000 Besucher verteilen sich auf rund 200 Lesungen an zwölf Festivaltagen. Das sind kleine Veranstaltungen, wie sie jeden Tag, ob in Theatern, Konzerthäusern, Opernhäusern, Kinos, tausendfach in Deutschland stattfinden. Wenn man die absagen würde, dann müsste man das gesamte kulturelle Leben in der Bundesrepublik stilllegen. Das wäre völlig unverhältnismäßig.“