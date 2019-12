Klappe die Letzte : Letzter Drehtag bei der „Lindenstraße“

Schock für Helga Beimer (Marie-Luise Marjan): Während sie in Klaus' Wohnung auf die kleine Ida aufpasst, bricht plötzlich ein Feuer aus, die Küche steht in Flammen – eine Szene aus der „Lindenstraße: Gefährlicher Cocktail“. Die Folge 1753 der ARD-Serie wird am 23. Februar 2020 im Ersten ausgestrahlt. Foto: dpa/Steven Mahner

Köln Für die Zuschauer endet die „Lindenstraße“ Ende März 2020, doch für die Schauspieler der ARD-Serie ist schon früher Schluss: Am Freitag wird zum letzten Mal gedreht.

Nach 34 Jahren enden am Freitag die Dreharbeiten für die ARD-Serie „Lindenstraße“. Zum letzten Mal werden in den WDR-Kulissen in Köln-Bocklemünd Schauspieler wie Marie-Luise Marjan (Helga Beimer), Moritz Sachs (Klaus Beimer) und Irene Fischer (Anna Ziegler) vor der Kamera stehen. Im Fernsehen wird die letzte Folge dann am 29. März 2020 gezeigt.

Die „Lindenstraße“ ist die am längsten laufende Serie im deutschen TV. Sie sollte das Alltagsleben einer Nachbarschaft zeigen, griff dabei aber auch immer wieder aktuelle, teils provokante Themen auf. In den Anfangsjahren sorgte sie sogar für manchen Skandal: So ging die „Lindenstraße“ 1990 mit dem ersten Schwulenkuss in einer deutschen Serie in die TV-Geschichte ein.