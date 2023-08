Deutsche Hochschule der Polizei in Münster : Letzte Generation im Polizei-Hörsaal

Aus einer Antwort der Landesregierung auf zwei Anträge von FDP und AfD für die Innenausschusssitzung am Donnerstag geht hervor, dass in diesem Jahr bis Ende Juli bereits 168 Straftaten der Klimabewegung in Nordrhein-Westfalen zugerechnet werden. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Das Land führt Taten der Klimaaktivisten auf. Und erwähnt eine heikle Einladung.

Klimaaktivisten geraten zunehmend ins Visier der Sicherheitsbehörden – nicht erst durch die Startbahnblockade am Düsseldorfer Flughafen Mitte Juli. Aus einer Antwort der Landesregierung auf zwei Anträge von FDP und AfD für die Innenausschusssitzung am Donnerstag geht hervor, dass in diesem Jahr bis Ende Juli bereits 168 Straftaten der Klimabewegung in Nordrhein-Westfalen zugerechnet werden. Darunter fallen 53 Sachbeschädigungen, 35 Körperverletzungen sowie 23 Bedrohungs- und Nötigungsdelikte.

Die Behörden können die Straftaten zum Teil auch Gruppierungen zuordnen. So fanden dem Bericht zufolge 52 Straftaten unter Beteiligung von Gruppen wie der Letzten Generation, Extinction Rebellion oder Tyre Extinguishers statt. „Hiervon konnten für 2023 bisher alleine 37 Straftaten der Letzten Generation zugeordnet werden“, heißt es.

Marc Lürbke, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagte, die Zahlen sprächen „eine deutliche Sprache“. Bei der Letzten Generation oder Extinction Rebellion handle es sich nicht um harmlose Ferienfreizeitgruppen. „Die schwarz-grüne Landesregierung muss endlich konsequent und spürbar gegen diese radikalen Klimagruppen vorgehen“, sagte er unserer Redaktion.

In dem Bericht heißt es auch, dass an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster eine Lehrveranstaltung unter Beteiligung der Letzten Generation stattgefunden habe. Die Lehrveranstaltung habe der Diskussion aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen unter Einbeziehung wechselnder gesellschaftlicher Gruppen gedient, heißt es zur Begründung. „An der Diskussionsrunde nahmen auf Einladung der Deutschen Hochschule der Polizei Vertreter der Letzten Generation teil. Für die Letzte Generation referierte ehrenamtlich unter anderem eine Polizeivollzugsbeamtin der nordrhein-westfälischen Polizei in ihrer Freizeit“, heißt es im Bericht.

Das Innenministerium stehe für einen bürgernahen und offenen Diskurs, heißt es dort weiter. Recht und Gesetz seien prägend für die Rolle und das Selbstverständnis der nordrhein-westfälischen Polizei. Diese Pflichterfüllung könne mit einem Engagement für die Letzte Generation in Konflikt geraten. Dabei sei allerdings zwischen der Teilnahme an rechtswidrigen Aktionen und dem internen oder freiheitlich friedlichen Engagement für die Letzte Generation zu unterscheiden, heißt es in dem Bericht.

Lürbke zeigte wenig Verständnis dafür, dass die Hochschule der Polizei die Gruppierung zu einer Lehrveranstaltung einlud und eine Polizeibeamtin als Beauftragte der Letzten Generation referieren ließ: Das sei geradezu grotesk, sagte er.