Neuer Trend: Streitfreudige Eltern : Lehrkräfte klagen über Beschwerdeflut

Schulnoten wie Zweien und Dreien sorgen oftmals für Unmut bei Eltern. Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf Eltern seien aggressiver geworden, Streit gebe es schon um Schulnoten von Zweien und Dreien, heißt es. Bezirksregierungen in NRW berichten von größerem Aufwand in den Verfahren. Ein Rektor sagt: Eltern mit mehr Geld sind beschwerdefreudiger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen beklagen, sich häufiger aus nichtigen Gründen gegen Elternbeschwerden wehren zu müssen. „Beschwerden hat es immer schon gegeben“, sagte Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbands NRW: „Aber die Nervosität hat in den letzten fünf, sechs Jahren enorm zugenommen.“ Das beginne inzwischen in den ersten Grundschulklassen; selbst passable Noten würden nicht akzeptiert, Eltern würden fordernder und aggressiver. „Ich wünschte mir Rückendeckung durch die Bezirksregierungen, wenn diese Fälle dort ankommen“, sagte Bartsch. Mitunter tendierten die Behörden dazu, Elternwünschen zu entsprechen: „Das schwächt die Autorität der Lehrerschaft.“

„Es gibt jetzt Notenbeschwerden gegen Zweien und Dreien. Das hat es definitiv früher nicht gegeben“, sagte Martin Sina, Vorsitzender der Rheinischen Direktorenvereinigung: „Eine Zwei minus wird in bestimmten Fächern schon als Versagen wahrgenommen.“ Er macht dabei einen gesellschaftlichen Effekt aus: „Es gibt ein starkes Gefälle je nach Elternschaft. Die Beschwerdefreudigkeit wächst mit steigendem Bildungsgrad und finanzieller Ausstattung.“ Auch regional gebe es große Unterschiede: Im Kölner Speckgürtel seien Proteste häufiger, in der tiefen Eifel ungewöhnlich.

Lehrer sehen sich einer wachsenden Beschwerdeflut ausgesetzt (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Sina betonte aber, die Entwicklung sei nicht rein negativ zu sehen. Eltern hätten das Recht, Bewertungen zu hinterfragen. „Wir müssen Noten gut begründen können“, sagte er. Und die kritischeren Eltern seien oft diejenigen, die sich auch unterstützend in den Schulbetrieb einbrächten – also die, die sich interessieren und kümmern.

Die Zahlen über Widerspruchsverfahren gegen schulische Entscheidungen und – je nach Statistik – auch die darunter angesiedelten Beschwerden, die bei Bezirksregierungen ankommen, zeigen ein differenziertes Bild. Insgesamt zählten die Behörden im vergangenen Jahr landesweit deutlich mehr als 500 Vorgänge. Beschwerden landen dort aber nur in Ausnahmefällen, wenn die Schulen die Probleme nicht lösen können. Echte Widersprüche wiederum sind sehr aufwendig und nur gegen bestimmte Bewertungen möglich, etwa versetzungsrelevante Zeugnisnoten. Die meisten Konflikte werden also durch Lehrkräfte und Schulleitungen behandelt und fließen in keine Statistik ein.

So berichten Schulen von mehr Ärger in der Corona-Zeit. Da aber im Pandemie-Jahr 2019/20 Versetzungsentscheidungen ausgehebelt waren, gibt es bei den offiziell erfassten Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren sogar einen Corona-Knick. Im Regierungsbezirk Münster beispielsweise lag die Zahl der erfassten Vorgänge im Schuljahr 2018/19 bei 72, im Folgejahr halbierte sie sich beinahe, seitdem steigt sie wieder. Auch in Detmold gab es einen Einbruch auf 58 Fälle im Schuljahr 2019/20, in den Jahren darauf lag der Wert bei 123 und 132. Der Regierungsbezirk Düsseldorf erlebte im langjährigen Rückblick einen Höchststand von 196 Vorgängen im Jahr 2019. Der Rückgang auf 164 Fälle im darauffolgenden Jahr war weniger beachtlich als anderswo.

Die Bezirksregierung Köln führt keine einheitliche Statistik über Verfahren, macht dafür aber eine andere Feststellung: Der Prüfungsumfang wachse. „Mittlerweile wird häufig nicht mehr nur gegen eine einzelne Note Widerspruch erhoben, sondern gegen alle Noten auf dem Zeugnis, manchmal auch gegen sonstige Bemerkungen (Fehlzeiten et cetera)“, hieß es dort.

Noten müssen heutzutage gut begründet werden (Symbolbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Die Landeselternschaft der Gymnasien vermutet, dass die Unzufriedenheit der Familien durch Corona gewachsen ist und noch weiter wachsen könnte. „Durch die Pandemie sind Bildungslücken an allen Ecken und Enden entstanden“, so der Vorsitzende Oliver Ziehm. Dadurch würden Beurteilungen häufiger als ungerecht empfunden: „Eltern erwarten, dass die Noten die Leistung im Verhältnis zu anderen Kindern spiegeln. Aber Lehrer geben Noten im Hinblick auf das, was Kinder in einer Klasse können sollten. Das ist ein großes Konfliktfeld.“