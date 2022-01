An Grundschulen : Lehrer und Städte fordern Ende der PCR-Pool-Tests

Düsseldorf Lehrer und Städte fordern nach der Änderung der Test-Regelung in Grundschulen, dass künftig dreimal in der Woche ein Schnelltest gemacht wird.

Nach der aktuell geltenden Regelung müssen Grundschüler nach einem positiven PCR-Pool-Test in ihrer Klasse nur noch mit einem einzelnen Schnelltest nachgetestet werden. Bisher erfolgte auch die Nachtestung durch einen als genauer geltenden PCR-Test. „Konsequenter wäre, das Testverfahren in den Grundschulen so auszugestalten, wie es schon in den weiterführenden Schulen gemacht wird: dreimal wöchentlich Selbsttests in der Klasse“, sagte der Geschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, unserer Zeitung.