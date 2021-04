Hochgestellte Stühle stehen an einer Gesamtschule in einem leeren Klassenzimmer. Die meisten Schüler in NRW kehrten am Montag in den Distanzunterricht zurück, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrer Stadt oder ihrem Kreis über der Marke von 165 liegt. Foto: dpa/Guido Kirchner