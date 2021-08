Gewerkschaft GEW : Lehrer fordern weiterhin Maskenpflicht in Schulen

Lehrer fordern weiterhin Maskenpflicht in Schulen

Masken auf, Fenster auf: Schüler in einem Klassenraum unter Corona-Bedingungen (Archivbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionszahlen fordert die Bildungsgewerkschaft GEW, dass in Schulen weiterhin Maskenpflicht gelten soll.

„Die Beibehaltung der Maskenpflicht ist das Gebot der Stunde“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Ayla Çelik auf Anfrage. „Wir brauchen ein Mehr an Sicherheit – nicht weniger.“

Auch das neue Schuljahr war in Nordrhein-Westfalen mit einer Maskenpflicht in Gebäuden und Klassenräumen gestartet. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte angekündigt, die Notwendigkeit der Maskenpflicht im Lichte des Coronavirus-Infektionsgeschehens in den ersten Tagen des Schulbetriebs ständig zu überprüfen.