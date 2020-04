Generell weniger Unfalltote : Leere Straßen in NRW auch zum Start der Osterferien

Düsseldorf Die Osterferien haben am Samstag in Nordrhein-Westfalen mit leeren Straßen begonnen. Landesweit meldete der WDR um kurz nach 10.00 Uhr morgens gerade einen Kilometer Stau.

Normalerweise gibt es zum Ferienbeginn volle Straßen und Verkehrsbehinderungen vor allem in Richtung Süden und Westen in die Niederlande und Belgien. NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) hatte am Vortag ausdrücklich appelliert, wegen der Corona-Pandemie auf Osterurlaube zu verzichten.

Die Bürger sollten trotz der milden Temperaturen möglichst auf Ausflüge in die Natur verzichten, hatte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag betont. „Aber das wollen viele. Zu viele. So viele, dass das Abstandhalten auch auf Waldwegen, in Parks, an Seen, an Flüssen nicht klappt.“ Verboten sind Fahrten zwar nicht, Kommunen haben aber an besonders frequentierten Naherholungszielen intensive Kontrollen angekündigt. Nach den NRW-Kontaktauflagen wegen des Coronavirus dürfen in der Öffentlichkeit höchsten zwei Personen zusammentreffen. Ausnahmen gelten für Familien.