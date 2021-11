Tempo 30 : Lebensretter oder Sargnagel der Speditionsbranche?

Düsseldorf Nervtötender Schleichverkehr oder entspanntes, sicheres Autofahren – was bringt Tempo 30 innerorts? Eine aufgeladene Debatte – auch im Landtag.

Die Grünen wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen geschlossenen Ortschaften - im Transitland Nordrhein-Westfalen gibt es dagegen massiven Widerstand. In Stellungnahmen an den Düsseldorfer Landtag machen nicht nur Spediteure und der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) viele Einwände gegen den Vorschlag der Öko-Partei geltend. Auch aus Kommunen und Wissenschaft kommt Widerspruch. An diesem Mittwoch setzt sich der Verkehrsausschuss in einer Sachverständigen-Anhörung mit dem Thema auseinander.