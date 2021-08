Mordprozess von Kall : Lebenslange Haft für 16 tödliche Messerstiche gefordert

Bis zur Urteilsverkündung am Montag hat das Aachener Gericht im Mordfall von Kall keine leichte Aufgabe. Foto: dpa/Patrick Pleul

Aachen/Mechernich Die Plädoyers im Prozess um den Mord am Feldrand in Mechernich-Kall sind am Freitag gehalten worden. Die Diskrepanz zwischen der Strafforderung der Anklage und der Verteidigung ist immens. Das Gericht steht vor einer schweren Aufgabe.