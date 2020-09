Statistik für NRW : Lebenserwartung von Männern und Frauen gleicht sich an

Neugeborene Mädchen haben jüngsten Berechnungen zufolge in NRW eine Lebenserwartung von 82 Jahren und zehn Monaten, neugeborene Jungen von 78 Jahren und vier Monaten (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Die Lebenserwartung der Menschen in Nordrhein-Westfalen steigt und gleicht sich zwischen Männern und Frauen an. Das hat das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt.

Neugeborene Mädchen haben jüngsten Berechnungen zufolge in NRW eine Lebenserwartung von 82 Jahren und zehn Monaten, neugeborene Jungen von 78 Jahren und vier Monaten. Die Lebenserwartung der Mädchen stieg damit seit der vorherigen Berechnung um einen, die der Jungen um zwei Monate an.

Auch bei älteren Menschen war der Trend zu beobachten: 65-jährige Frauen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von weiteren 20 Jahren und zehn Monaten, bei den gleichaltrigen Männern sind es 17 Jahre und acht Monate. Das war eine Zunahme der Lebenserwartung um einen Monat bei den Männern und einen halben Monat bei den Frauen.

Sie wollen die durchschnittliche weitere Lebenserwartung für jedes Alter je Geschlecht wissen? In den Tabellen finden Sie diese aufgeschlüsselt. Links ist das jeweilige vollendete Alter angegeben, rechts finden Sie die dazu passende weitere Lebenserwartung. Mit den Pfeilen über der Tabelle können Sie zwischen den Seiten wechseln und so zu den Berechnungen bis zu einem Alter von 100 Jahren gelangen.

