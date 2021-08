Nach dem Hochwasser : Leben an der Kraterkante: „Bei jedem Regentropfen wieder Angst“

Maria Dunkel, Anwohnerin in Erftstadt-Blessem, blickt aus dem Eingang ihrer Wohnung. Foto: dpa/Oliver Berg

Blessem In Erftstadt in NRW tat sich Mitte Juli die Erde auf und verschlang mehrere Häuser. Seitdem befindet sich dort ein riesiger Krater. Das Haus von Maria Dunkel steht noch. Aber sie will nicht mehr zurück.