Unterstreicht Verantwortung der Arbeitgeber : NRW-Gesundheitsminister äußert sich in Diskussion zur Siesta

NRW-Gesundheitsminister äußert sich in Diskussion zur Siesta

Ob bei hohen Temperaturen auch in Deutschland Siesta gehalten werden soll, wird diskutiert. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Angesichts der stetig steigenden Temperaturen gibt es eine Diskussion über die Einführung einer Siesta auch in Deutschland. NRW Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unterstreicht die Verantwortung der Arbeitgeber.

In der Diskussion über eine Siesta auch in Deutschland hat Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Verantwortung der Arbeitgeber unterstrichen. „Nach der derzeitigen gesetzlichen Lage sind Arbeitgeber verpflichtet, die Gefährdungen für Beschäftigte auch mit Bezug auf Hitze zu beurteilen und entsprechende technische, organisatorische und persönliche Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen“, sagte Laumann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.