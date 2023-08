Legalisierung in NRW : Laumann will keine Cannabis-Shops

Minister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisiert die Legalisierungs-Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und betont die Sicherheit der Jugend. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Kommunen zögern, Modellregionen zu werden, und fordern vom Bund klare Regeln. Die NRW-Städte verlangen Geld für Suchthilfe.

Von Antje Höning​

In Nordrhein-Westfalen wachsen die Zweifel an der Legalisierung: Ob es Läden geben wird, die Cannabis an Erwachsene verkaufen, ist offen. Kommunen, die sich eine Bewerbung als Modellregion vorstellen können, vermissen klare Regeln. Am Mittwoch befasst sich das Bundeskabinett zwar mit dem ersten Teil der Legalisierung, dem privaten Anbau. Doch der Gesetzentwurf zu Modellregionen, in denen Shops die Droge verkaufen, steht aus.

In Münster hat zwar ein Ratsbündnis unter anderem aus Grünen und SPD die Stadt aufgefordert, sich als Modellregion zu bewerben. Doch die findet es unter anderem problematisch, dass der Bund den Cannabis-Konsum bereits ab 18 Jahren erlauben will: „Aus ärztlicher Sicht wird die Festlegung auf die Vollendung des 21. Lebensjahres empfohlen, da ein erhöhtes Risiko für cannabisbedingte Gehirnschädigungen in der Adoleszenz besteht.“ In der Städteregion Aachen heißt es: „Das Gesundheitsamt spricht sich aus medizinischen Gründen gegen das Modellprojekt aus.“

Düsseldorf hat eine Bewerbung als Modellregion nicht ausgeschlossen, betont aber: „Die bundespolitischen Rahmenbedingungen sind noch recht unklar. Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, bedarf es einer klaren Rechtslage.“ Auch Bonn will erst die Regeln abwarten. In Mönchengladbach wollen weder Verwaltung noch Rat eine vorzeitige Bewerbung. Landkreise in NRW haben, wie auch Duisburg, abgewinkt.

Der Kölner Rat hat dagegen beschlossen, dass die Stadt Modellregion für Cannabis-Verkauf werden soll. Doch eine Sprecherin verweist darauf, dass sich das NRW-Gesundheitsministerium generell dagegen ausgesprochen hat, Modellregionen einzurichten. Minister Karl-Josef Laumann (CDU) bekräftigte seine Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Ich betrachte mit großer Sorge insbesondere das Risiko cannabisbedingter Hirnschädigungen bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen, auf das auch der Bundesgesundheitsminister selbst hingewiesen hat, sowie die Suchtrisiken für alle Altersgruppen. Deshalb lehne ich eine Legalisierung von Cannabis und damit auch Modellvorhaben grundsätzlich ab“, sagte Laumann unserer Redaktion: „Die aktuellen Pläne erwecken den völlig falschen Eindruck hinsichtlich der Gefahren des Konsums gerade bei den jungen Leuten.“ Lauterbach habe jetzt wohl erkannt, welche Risiken seine Pläne haben. Der Bund plant nun eine Aufklärungskampagne.

Das Gesetz zu den Modellregionen hat der Bund für Herbst angekündigt; er geht davon aus, selbst den Städten grünes Licht geben zu können. Länder hoffen, genau das zu verhindern. Welche Mitbestimmungsrechte den Ländern zukämen, sei aktuell nicht absehbar, erklärte das NRW-Ministerium. Die Hoffnung der Kritiker liegt auf der Europäischen Union, die Modelle grundsätzlich erlauben muss. „Nach EU-Recht darf ein Land kein Cannabis zu Genusszwecken importieren, auf Importe wäre Deutschland aber angewiesen“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Auch er warnt grundsätzlich vor der Legalisierung.

Info Das sagt in NRW der Koalitionsvertrag Land Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag heißt es, dass man ein Cannabis-Gesetz prüfen und „konsequent umsetzen“ werde. Bund Karl Lauterbach will, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis legal wird. Clubs sollen Cannabis für Mitglieder produzieren dürfen. Der Verkauf in Shops soll erprobt werden.