Umstrittene Gartenhelfer : „Laubbläser töten Kleinlebewesen“

Der Einsatz von Laubbläsern wird auch von Menschen als Lärmbelästigung wahrgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Während Stadtreinigungen kaum darauf verzichten können, stören sich Umweltschützer an den Schäden, die sie anrichten. Die Grünen in NRW regen nun an, akkubetriebene Laubbläser einzuführen. Diese seien wesentlich leiser.