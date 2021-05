Ditib wieder Partner beim islamischen Religionsunterricht : Laschets Regierung gerät unter Druck

Höchst umstritten: Die Türkisch Islamische Union Ditib ist in NRW wieder beim islamischen Religionsunterricht mit an Bord. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Nach längerer Eiszeit wird die umstrittene Ditib wieder Partner beim islamischen Religionsunterricht in NRW. Prompt hagelt es Kritik. Laschets Regierung gerät unter Druck. Und Ditib wehrt sich.

Auf den ersten Blick ist es nur ein Sitz in einem neuen Gremium, doch tatsächlich handelt es sich um eine bedeutsame Entscheidung, die hohe Wellen schlägt. Die Türkisch Islamische Union Ditib ist in Nordrhein-Westfalen nach jahrelang ausgesetzter Zusammenarbeit wieder beim islamischen Religionsunterricht (IRU) an Bord.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte vor einigen Tagen eine Kooperation mit sechs islamischen Organisationen in einem bundesweit neuartigen Kommissionsmodell angekündigt. Der größte Moscheeverband in Deutschland ist mit von der Partie. Seitdem hagelt es Kritik, die schwarz-gelbe Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gerät unter Druck. Die Ditib wehrt sich gegen „polarisierende Stimmungsmache“.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verteidigte die Landesentscheidung. Die Ditib sei zwar „alles andere als eine Organisation, die ich positiv finde“, aber die größte. Man brauche Ansprechpartner in der muslimischen Welt, „wenn wir Islamunterricht organisieren wollen“. In NRW erhalten fast 22 000 Schüler IRU an 260 Schulen, von 300 Lehrkräften. Tendenz steigend. Auch viele weitere Bundesländer bieten ihn an.