Gedenkakt und Beratungen : Laschet will Sondersitzungen des NRW-Landtags zu Flut und Pandemie

Armin Laschet (CDU) bei einer Pressekonferenz am 20. Juli in Bad Münstereifel: Der NRW-Ministerpräsident fordert einen gemeinsamen Gedenkakt von Landesregierung und Landtag für die Opfer der Flut am 9. August. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Wegen der Hochwasserkatastrophe und der Corona-Pandemie soll der nordrhein-westfälische Landtag nächste Woche zu zwei Sondersitzungen zusammentreten.

In einem am Montag übermittelten Brief an Landtagspräsident André Kuper schrieb NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, die Landesregierung mache von ihrem Recht Gebrauch, eine unverzügliche Einberufung des Landtags zu beantragen.