Erste Bilanz der Katastrophe in NRW : Laschet verspricht Hilfe

Besuch im Katastrophengebiet: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet machte sich am Donnerstag ein Bild von der Lage in der besonders betroffenen Stadt Hagen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Update Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Opfer der Starkregen-Katastrophe und den betroffenen Kommunen Hilfe versprochen. Das Unwetter hat in NRW bislang vermutlich 15 Menschen das Leben gekostet.

Ein genaues Lagebild der Flutkatastrophe in den Landesteilen gebe es noch nicht, sagte der NRW-Ministerprädident am Donnerstag in der besonders von den Unwettern betroffenen Stadt Hagen. Die Höhe der notwendigen Hilfen könne er noch nicht genau beziffern.

Für Freitagmorgen habe er eine Sondersitzung des Landeskabinetts einberufen. „Wir werden die Kommunen und Betroffenen nicht allein lassen“, sagte Armin Laschet. Das Land sei in dieser Situation solidarisch.

Die zunehmenden Starkregen- und Hitzereignisse seien mit dem Klimawandel verbunden, sagte Laschet. Mit solchen Extremwetter-Ereignissen sei auch in Zukunft immer wieder zu rechnen. Deshalb sei nun mehr Dynamik beim Klimaschutz und der nötigen Anpassung an den Wandel erforderlich.

Der Unions-Kanzlerkandidat hatte sich in Hagen vom Krisenstab und von Oberbürgermeister Erik O. Schulz (parteilos) über die Hochwasser-Lage informieren lassen. Am Morgen hatte Laschet die Stadt Altena im Märkischen Kreis besucht. Der CDU-Bundesvorsitzende hatte zuvor seine Reise durch Süddeutschland und den Wahlkampf abgebrochen.

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat seinen Urlaub in Schleswig-Holstein abgebrochen. Reul befand sich nach dpa-Informationen am Donnerstag auf der Rückfahrt, um sich in den besonders betroffenen Regionen über die Lage zu informieren.

„Ich bin mit meinen Gedanken bei den Toten dieser Katastrophe, die große Teile unseres Landes ereilt hat. Ihren Angehörigen wünsche ich in diesen schweren Stunden viel Kraft“, sagte Reul. „Viele Menschen werden weiterhin vermisst. Das bestürzt mich zutiefst.“

Alle verfügbaren Kräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei kämpften derzeit Seite an Seite, um den Menschen im Land zu helfen. Die landesweiten Einsatzzahlen hätten sich seit Mittwochmorgen verzehnfacht. Es seien mehr als 15.000 Kräfte der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes im Einsatz.

„Wir bekommen Hilfe aus anderen Bundesländern, von der Bundeswehr und von der Bundespolizei. Jeder einzelne leistet momentan Übermenschliches. Dafür bin ich außerordentlich dankbar“, sagte Reul. Die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes tage im NRW-Innenministerium permanent zur aktuellen Lage. Minütlich gingen neue Lageberichte ein.

Das schwere Unwetter mit Starkregen und Hochwasser hat in NRW nach ersten Erkenntnissen vermutlich mindestens 15 Menschenleben gefordert. Im Kreis Euskirchen kamen nach Behördenangaben acht Menschen ums Leben. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Kreis zunächst nicht. In mehreren Orten sei die Lage sehr kritisch, hieß es. Teilweise bestehe kein Zugang zu den Orten. Im Kreisgebiet sei die Kommunikation weitgehend ausgefallen.

In Stolberg ist ein Mensch in den Fluten in seinem Auto ertrunken. In Köln wurden zwei Menschen von der Feuerwehr tot in ihren mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt. Die Leiche einer 72 Jahre alten Frau war am Mittwoch kurz nach 21.30 Uhr, die eines 54-jährigen Mannes kurz vor Mitternacht gefunden worden.

In Rheinbach bei Bonn wurde am Donnerstag eine Frau tot auf einer Straße entdeckt. Ein Zusammenhang mit dem Unwetter sei wahrscheinlich, erklärte die Bonner Polizei.

Ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann kollabierte bei einem Unwettereinsatz im sauerländischen Werdohl und starb trotz Reanimationsversuchen. Die Polizei ging von einem internistischen Notfall aus.

Wenige Stunden zuvor war in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Der 46-Jährige war nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis nach der erfolgreichen Bergung beim Einsteigen ins Feuerwehrfahrzeug ins Wasser gefallen und abgetrieben. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können.

In Kamen (Kreis Unna) kam ein 77-Jähriger im unter Wasser stehenden Keller seines Hauses ums Leben. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz ebenfalls im überfluteten Hauskeller.

Unwetterartige Regenfälle hatten seit Mittwochnacht für Überschwemmungen und Hochwasser gesorgt. Nach Angaben des DWD waren im Süden von NRW bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

(dpa)