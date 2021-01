Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten : Laschet ruft zu Respekt und Zusammenhalt in Corona-Pandemie auf

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet warnt vor Hass und Aggression im Streit über die richtigen Corona-Maßnahmen. Er sieht aber auch Anlass, stolz zu sein im Kampf gegen die Pandemie.

Das Wort „Mitbürgerin oder Mitbürger“ habe für ihn in der Coronavirus-Pandemie einen ganz neuen Klang bekommen, sagte Laschet. Er habe so viele Menschen kennengelernt und gesehen, „wie sie echte Mitbürgerlichkeit leben“ - Menschen, die in den Gesundheitsberufen, an Schulen und in Kitas, in den Lebensmittelgeschäften und in den Verwaltungen „Unglaubliches geleistet“ hätten. „Ich denke, wir können mit einigem Stolz sagen, dass wir das alle miteinander in diesem Jahr gut hinbekommen haben.“