Corona-Lockerungen in NRW : Laschet: Maskenpflicht im Freien kann beendet werden

Armin Laschet hat den Landtag in den vergangenen Monaten regelmäßig über die Pandemie-Maßnahmen der Landesregierung informiert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Düsseldorf Die Neuinfektionen sinken, Cafés und Innenstädte sind wieder belebt, die Menschen atmen auf. Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch im Landtag den weiteren Weg für NRW skizziert.

Die Maskenpflicht im Freien kann in Nordrhein-Westfalen beendet werden. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. In Innenräumen sollte an der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes überall dort festgehalten werden, wo es nötig sei. „Wir dürfen kein Risiko eingehen“, sagte Laschet.

Der Unions-Kanzlerkandidat mahnte trotz sinkender Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland zur Vorsicht und warnte vor der in Großbritannien verbreiteten Delta-Variante. „Eine vierte Welle will niemand. Es gilt, alles zu tun, damit sie vermieden werden kann.“

Laschet hat die Bürger zudem zu Geduld bei den Corona-Impfungen aufgerufen. Nachdem derzeit in den Impfzentren fast ausschließlich Zweitimpfungen möglich seien, würden im Juli auch wieder Erstimpfungen ermöglicht, sagte Laschet am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Weiterhin gelte das Versprechen: „Im Laufe des Sommers wird Jeder und Jede ein Impfangebot erhalten.“

Laschet stellte Sonderimpfangebote auch für Studenten und Studentinnen an den Hochschulen und Universitäten in Aussicht. Spätestens mit Beginn des kommenden Wintersemesters müsse an den Hochschulen wieder ein Regelbetrieb mit Präsenz und Studentenleben möglich sein. Wo es notwendig sei, werde es auch gesonderte Impfangebote für Studierende geben, die keinen Hausarzt hätten.

Trotz sinkender Corona-Neuinfektionen und des hohen Impftempos gebe es „keinen Anlass für Übermut“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat. Öffnungen sollten Schritt für Schritt erfolgen. Deshalb solle an Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen „mit geringen Einschränkungen der Freiheitsrechte festgehalten werden“, sagte Laschet. „Wir sind im Endspurt.“ Die veränderte Situation eröffne neue Perspektiven.

Laschet kündigte ein konsequentes Vorgehen gegen Krawallmacher nach Flaschenwürfen und tätlichen Angriffe auf Polizisten durch Feiernde an. Er könne jeden verstehen, der sich nun freut, endlich wieder unbeschwert mit Freunden zusammenzusein und am Aasee in Münster, in der Düsseldorfer Altstadt oder dem Kölner Grüngürtel das schöne Wetter zu genießen, sagte Laschet am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Nur eines gehe nicht: „Die Ausschreitungen und Übergriffe vom vergangenen Wochenende sind nicht akzeptabel“, unterstrich der Regierungschef.

Die Polizei habe auch auf dem Höhepunkt der Pandemie für Sicherheit gesorgt und dafür, dass Menschen ihr Demonstrationsrecht sicher in Anspruch nehmen konnten. Die Polizisten seien in all der Zeit einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen. „Aber dass sie nun – wenn die Pandemie dem Ende entgegen geht - durch Feiernde angepöbelt und tätlich angegriffen werden, dass Flaschen nach ihnen geworfen werden, sie mit Reizgas besprüht und zum Teil verletzt werden, ist hochgradig kriminell“, betonte Laschet und fügte hinzu: „Und wir werden diesen gewaltbereiten Krawallmachern in jeder Form klar machen: In Nordrhein-Westfalen gilt Null-Toleranz für Kriminelle auch in diesen Fällen.“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterrichtet den Landtag am Mittwoch über die aktuelle Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen. Die Rede mit dem Titel „Unser Land erfolgreich aus der Pandemie führen und neue Perspektiven eröffnen“ steht unter dem Eindruck bundesweit zurückgehender Neuinfektionen. Laschet, der auch CDU-Bundeschef und Kanzlerkandidat der Union ist, hat den Landtag in den vergangenen Monaten regelmäßig über die Pandemie-Maßnahmen der Landesregierung informiert.

Nordrhein-Westfalen ist nach den Worten von Laschet ein Zugpferd der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland nach der Pandemie. Die Zeiten, in denen NRW dem Bund wirtschaftlich hinterher trotte, seien vorbei, sagte Laschet am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Ein Grund seien die offenen Grenzen und die nicht unterbrochenen Lieferketten für die Wirtschaft. Das sei ein Teil des Erfolges, „über den wir uns heute freuen können“.

Der Regierungschef verwies darauf, dass sich die Wirtschaft in NRW laut der Konjunkturprognose des RWI um 0,4 Prozentpunkte besser als im Bundesschnitt entwickele. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei stärker als im Bund auf einen neuen Höchstwert gestiegen, unterstrich Laschet.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in NRW sinkt aktuell weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte am Dienstag für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 16,9 gemeldet.

Alle kreisfreien Städte und Kreise in NRW lagen nach den Zahlen von Dienstag nun unter der Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, ab der die Stufe 1 mit den umfangreichsten Lockerungen gilt.

Die Regierungsfraktionen im Landtag wollen angesichts der Entspannung die „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ nicht noch einmal verlängern. Damit entfallen vom 19. Juni an besondere Befugnisse der Regierung. Erstmals war die epidemische Lage im Landtag im April vergangenen Jahres erklärt und danach mit einer Unterbrechung im Sommer mehrfach verlängert worden.

Der Landtag will am Mittwoch außerdem schärfere Regeln für Kurzzeitvermietungen und gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum beschließen. Kommunen in NRW bekommen mit dem neuen „Wohnraumstärkungsgesetz“ mehr Handhabe gegen die Dauervermietung von Wohnungen an Kurzzeit-Touristen. Auch für die Unterbringung von Leiharbeitern und den Umgang mit Schrottimmobilien gibt es schärfere Regeln. Wer Wohnraum verwahrlosen lässt oder zweckentfremdet, muss künftig mit bis zu 500.000 Euro Bußgeld rechnen.

Darüber hinaus soll das Ausführungsgesetz zum neuen Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet werden. Der Mindestabstand zwischen Spielhallen oder Wettbüros in NRW kann künftig unter bestimmten Bedingungen reduziert werden. Für Spielhallen, die zusätzliche Voraussetzungen zum Spielschutz einhalten, wird der Mindestabstand zueinander von 350 auf 100 Meter abgesenkt.

(dpa)