Kritik von Ärzten, Pflegern und Juristen : Laschet mahnt zu Eile bei Epidemie-Gesetz für NRW

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet hat zu Eile bei der Verabschiedung des geplanten umstrittenen Epidemie-Gesetzes für Nordrhein-Westfalen gemahnt. Das einzige Ziel sei, am „Tag X“, wenn es „zum Katastrophenfall“ komme, genug Handlungsmöglichkeiten zu haben.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat unterdessen die Landesregierung gewarnt, am Parlament vorbei regieren zu wollen. Die CDU/FDP-Landesregierung versuche, in der Corona-Krise mit Rechtsverordnungen das Parlament zu übergehen, sagte Kutschaty am Mittwoch im Landtag. „Diesen Freifahrtschein können wir Ihnen so nicht ausstellen.“ Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe mit dem Gesetzentwurf das Gespür für „Maß und Mitte verloren“.