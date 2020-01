Neujahrsansprache : Laschet fordert fairen Umgang mit Menschen auf dem Land

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich am ersten Januar in seiner Neujahrsansprache. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Mehr Verständnis für Menschen, die anders leben als man selbst: Das wünscht sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von seinen Mitbürgern im Land. In seiner Neujahrsansprache zielt er vor allem auf Konflikte zwischen Stadt- und Landbewohnern ab.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet fordert von Stadtbewohnern mehr Verständnis für die Probleme der Bevölkerung im ländlichen Raum. „Wir brauchen eine neue Fairness in unserem Land, die Unterschiedlichkeiten anerkennt und wertschätzt“, sagte der CDU-Politiker laut vorab verbreitetem Redetext in seiner Neujahrsansprache am Mittwoch.